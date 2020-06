Cani in spiaggia, a Vasto dedicate tre spiagge agli animali d’affezione

A partire dal 13 giugno, giorno d'inizio della stagione balneare, gli animali d'affezione possono accedere solo in tre tratti della spiaggia libera vastese anche se muniti di museruola. A stabilirlo è l'ordinanza n. 249 del sindaco Francesco Menna. Dalle limitazioni d'accesso sono esclusi i cani-guida e quelli muniti di brevetto per il salvataggio in mare; inoltre, non valgono per i tratti gestiti dagli stabilimenti balneari (ovviamente l'ingresso in questi ultimi è a discrezione dei gestori).

Quest'anno le spiagge dove è consentito portare cani e gatti sono:

- Mottagrossa, in corrispondenza dello spazio adibito a parcheggio, direzione nord, con 100 metri di fronte mare e profondità media di 12 metri;

- a sud del torrente Lebba con 100 metri di fronte mare e profondità media di 10 metri;

- la parte finale del lungomare "Cordella", nelle vicinanze della Bagnante, con 37 metri di fronte mare e profondità media di 9 metri.

Le zone citate saranno indicate con apposita cartellonistica e per potervi accedere i proprietari gli animali devono essere muniti di certificazione sanitaria o del libretto delle vaccinazioni (se non in regola, l'animale non potrà entrarvi) e di microchip o tatuaggio d'identificazione. Ai trasgressori potrà essere comminata una sanzione amministrativa che va da 25 a 500 euro.