Auto prende fuoco in marcia in via Grasceta a San Salvo

Un auto è andata quasi interamente distrutta dalle fiamme in via Grasceta a San Salvo. Da come si apprende sul posto, il veicolo, una Fiat Punto, stava transitando con a bordo due ragazzi quando ha preso fuoco. I due giovani hanno abbandonato il mezzo, pare alimentato a metano, e si sono allontanati velocemente.

Le fiamme hanno danneggiato anche un'altra auto – una Fiat Panda – parcheggiata a breve distanza dal luogo dell'accaduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di San Salvo e i vigili del fuoco di Vasto che hanno circoscritto l'incendio. Il traffico è rimasto bloccato in entrambi in sensi di marcia per permettere l'intervento dei pompieri.