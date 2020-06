Fuiano: "Vasto città in cui si naviga a vista, luogo della legge dell’eterno ritorno"

"Vasto è la mia città, un luogo che amo e che vede il mio impegno quotidiano per la scuola. Vasto da un po' mi sembra una città senza orizzonte, in cui si naviga a vista, quando si naviga. Vasto è un luogo dove la legge dell'eterno ritorno sembra dominare. Vasto è un luogo dove la legge dell'eterno ritorno sembra dominare. Vasto e i suoi cittadini meritano un orizzonte di futuro certo e importante, un progetto di città che dia respiro, una possibilità di percorso serio fatto di sviluppo e di vivibilità.

Sembra una discesa in campo in vista delle elezioni. E di Gaetano Fuiano, preside dell'Iis Mattei di Vasto, il nome era circolato negli ambienti politici nei mesi scorsi come possibile candidato sindaco a sorpresa. Queste parole pubblicare su Facebook scatenano subito una ridda di voci nei giorni in cui il totonomi già è in corso.

"È un pensiero da cittadino". Contattato da Zonalocale, Fuiano smentisce: "So che girano voci su di me... ma no, questo è solo un pensiero da cittadino. Potremmo citare i cicli storici di Giambattista Vico, oppure Nietzche..."