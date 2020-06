Vasto, Verì promette il nuovo ospedale: "Lo porteremo a termine in breve tempo"

"Vogliamo portare a termine in breve tempo l'ospedale nuovo di Vasto". La promessa non è nuova. La struttura destinata a sostituire l'attuale presidio ospedaliero, il San Pio da Pietrelcina, è attesa da oltre vent'anni.

Stavolta a metterci la faccia è l'attuale assessora regionale alla Sanità, Nicoletta Verì. "Porteremo in progetto il nuovo ospedale di Vasto non appena terminata la rete ospedaliera, entro sessanta giorni", annuncia in tarda mattinata intervendo alla conferenza stampa con cui la Lega ha presentato il nuovo coordinatore cittadino, Arnaldo Tascione.

"La prossima settimana - aggiunge la titolare della delega alla Sanità della Giunta Marsilio - sarò in ospedale a Vasto per fare il punto della situazione sulle necessità del personale e per potrare avanti quel cronoprogramma" necessario alla costruzione della nuova struttura ospedaliera in contrada Pozzitello, al confine tra Vasto e San Salvo.