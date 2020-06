Tre giorni, quattro tartarughe morte trovate sulle spiagge di Vasto

Un'altra tartaruga morta. La quarta in tre giorni sul litorale di Vasto, la terza sulla spiaggia di Vasto Marina.

La testuggine è stata avvistata da un passante dal lungomare prospiciente il Monumento alla Bagnante, affacciandosi alla balconata ha visto la testuggine che si era arenata a riva, nelle vicinanze della scogliera.

Due giorni fa, nel giro di poche ore, bagnanti avevano segnalato la presenza di tre esemplari di caretta-caretta: due a Vasto Marina, una sulla spiaggia di Casarza. Una delle tre, l'unica che non era in avanzato stato di decomposizione, è stata affidata dal veterinario della Asl, Fabrizio Di Fonzo, ai ricercatori dell'Istituto zooprofilattico sperimentale di Teramo perché ne accertino le cause della morte.

A novembre dello scorso anno, sempre sulla spiaggia di Vasto Marina, era stata rinvenuta una grossa tartaruga morta con la bocca piena di plastica [LEGGI]. Le foto avevano fatto il giro d'Italia e sul problema del'inquinamento marino da Pvc e microplastiche era intervenuto il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa: "Ogni nostra azione ha sempre delle conseguenze [LEGGI]".

