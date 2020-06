Duecento parcheggi gratuiti in più a Vasto Marina

Sono iniziati i lavori di sistemazione dell'area adiacente all'ex stazione ferroviaria di Vasto Marina per realizzare 200 parcheggi. I posti sono quelli annunciati qualche settimana fa anche dalla Provincia di Chieti rientranti negli interventi per la Via Verde e saranno gratuiti; andranno a recuperare quelli persi per il cantiere della pista ciclabile.

"L’area sarà dotata di pubblica illuminazione – spiega il sindaco Francesco Menna – in modo da evitare atti vandalici che troppo frequentemente in passato si sono registrati in quella zona. Gli uffici tecnici del Comune stanno predisponendo apposita segnaletica per agevolare l’ingresso e l’uscita dei mezzi dall’area oggetto dell’intervento. Ringrazio il consigliere provinciale Vincenzo Sputore e l’assessore Giuseppe Forte per l’impegno profuso. Quest’anno abbiamo avuto la possibilità di gestire quest’area anche grazie allo stato di avanzamento dei lavori della Via Verde".