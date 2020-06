Vasto, in poche ore ritrovate 3 tartarughe morte, l’Istituto zooprofilattico studia le cause

Tre tartarughe morte sono state ritrovate ieri sul litorale di Vasto.

In tre punti diversi i bagnanti hanno notato a riva le carcasse delle testuggini: la prima sulla spiaggia di Casarza, la seconda davanti al lido Il Principe, la terza in corrispondenza dello stabilimento balneare Sirenella. Di una dei tre esemplari di caretta-caretta è stata rinvenuta solo la testa.

Sul posto è intervenuto il dottor Fabrizio Di Fonzo, veterinario della Asl Lanciano-Vasto-Chieti.

Due tartarughe sono in avanzato stato di decomposizione, la terza invece è stata consegnata all'Istituto zooprofilattico di Teramo per compiere gli studi necessari a stabilire le cause della morte.