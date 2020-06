Christian "Cuore d’oro 2020": la Asl ringrazia il bambino che donò le mascherine al "San Pio"

Christian Piccoli, il bambino di 8 anni che ha usato 100 euro di regalo della nonna per il proprio compleanno per comprare mascherine per l'ospedale di Vasto, è stato ricevuto stamattina dal direttore generale della Asl, Thomas Schael [LEGGI].

L'incontro è avvenuto al "San Pio". Christian, accompagnato dai genitori, ha parlato del perché del proprio gesto di solidarietà con il dirigente aziendale; ha spiegato che ha avuto l'idea per via di un suo lungo ricovero in passato, in occasione del quale ha avuto modo di conoscere il prezioso lavoro del personale sanitario: "Quando ero in ospedale i dottori ci sono stati molto vicino e ho capito che a loro dobbiamo voler bene. Ho voluto regalare le mascherine perché era quello che mi sentivo e volevo aiutarli a stare più sicuri".

Il manager della Asl Lanciano Vasto Chieti si è complimentato con Christian e gli regalato una medaglietta "Cuore d'oro 2020"e uno zainetto con il suo nome: "Alla tua età hai capito molte più cose dei grandi, perché ti sei preoccupato di un aspetto fondamentale legato al Coronavirus: il dovere di proteggere noi stessi e gli altri. Tu appartieni a una generazione che ha conosciuto in questa circostanza l'altra faccia della globalizzazione che ci ha fatto imparare tante cose, ma ha portato alla diffusione in tutti i Paesi di questo virus che diversamente non sarebbe mai arrivato così lontano. Noi grandi ci abbiamo messo un po' a capire cosa dovevamo fare, tu sei stato più bravo di noi. Per questo ti meriti una medaglia, sulla quale abbiamo scritto accanto al tuo nome Cuore d'oro 2020».