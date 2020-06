I lavoratori della Aumatech rinunciano agli omaggi aziendali per una donazione alla Asl

Non si ferma la solidarietà nei confronti di chi è in prima linea nel contrasto al coronavirus anche dopo la fase acuta dell'emergenza.



Il nuovo bel gesto arriva dalla Aumatech di San Salvo – ditta specializzata nella progettazione e produzione di macchine per l'industria automobilistica fondata nel 2011 da Marco Monaco, Luigi Ciancaglini e Luigi Tereo – che ha effettuato una donazione sul conto della Asl Lanciano Vasto Chieti.

La direzione e i dipendenti hanno deciso di rinunciare agli omaggi aziendali distribuiti in occasione delle festività devolvendo il corrispettivo importo a favore della Asl. La donazione sarà utilizzata per l'acquisto di materiali utili per i tamponi Covid-19 o test sierologici.