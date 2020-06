Detenuti in osservazione Covid a Vasto, Menna: "Città considerata solo per prendere schiaffi"

I primi detenuti che dovranno passare due settimane in osservazione al carcere di Torre Sinello sono arrivati già nella giornata di ieri. La decisione è stata presa dal Provveditorato Lazio Abruzzo Molise: tutti i nuovi arrestati in Abruzzo saranno trasferiti qui. Una scelta che ha causato lo stato di agitazione degli agenti della polizia penitenziaria [LEGGI].

Netto anche il parere contrario del sindaco Francesco Menna che, nel giorno in cui in città si registra un nuovo caso, dice: "Vasto viene considerata solo quando ci sono da prendere gli schiaffi e non quando ci sono risorse da spendere. Appoggio la protesta dei sindacati. Un presidio simile dovrebbe essere fatto solo nelle città che hanno un Covid-Hospital, cioè Pescara e Chieti".

Domani, intanto, nell'istituto penitenziario vastese è prevista la visita della consigliera regionale, Sabrina Bocchino.