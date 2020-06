Armate di sacchi e buona volontà puliscono la spiaggia: "Teniamo pulita l’immensa bellezza di Vasto"

Armate di sacchi di spazzatura e molta buona volontà, hanno ripulito la spiaggia di Punta Penna, nella Riserva naturale di Punta Aderci a Vasto. Loro sono Lea Autunno, Emanuela Magrì, Valentina Abbondanza e Alice Marchesani.

“Dopo aver passato - raccontano - una giornata sulla spiaggia di Punta Penna, e dopo aver visto che molte persone vi hanno lasciato incuranti i propri rifiuti, ci siamo sentite in dovere di fare qualcosa per rimediare. Anche noi in passato siamo state incoscienti dei danni che recavamo lasciando la nostra spazzatura; oggi, con questo gesto, speriamo di sensibilizzare chi ancora non è cosciente.

Se solo quattro persone in un'ora hanno raccolto così tanta spazzatura, immaginate se ognuno di noi si impegnasse a tenere libera dai propri rifiuti l’immensa bellezza che ci offre la natura e che noi vastesi abbiamo la fortuna di avere. Basterebbe un piccolo sforzo!".