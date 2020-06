Vandalismo notturno: due raid in spiaggia contro una barca. "Hanno provato anche a bruciarla"

Due atti vantalici nel giro di tre notti. Danni e anche i segni di un tentativo di incendio.

"Gesti teppistici durante notti brave in spiaggia. È l'unica spiegazione che si può dare", secondo Luigi Di Medio, proprietario di una barca in vetroresina in secca sulla spiaggia di Vasto Marina: "Nel giro di tre notti - racconta a Zonalocale - ignoti hanno divelto il tientibene", la lunga maniglia in acciaio installata sul bordo della barca, "poi, l'altra sera, si sono accaniti contro il laterale, spaccandone un pezzo. Non solo. Dentro la barca, che io e la mia famiglia usiamo per diporto, abbiamo trovato anche cartacce e fazzoletti bruciati, segno che qualcuno ha cercato di appiccare il fuoco. È una barca che abbiamo da 7-8 anni. Il motivo di questi gesto? L'unico che mi viene in mente è il vandalismo. Posso tollerare che qualcuno, di notte, ci si sieda dentro, ma non che si diverta a romperla".