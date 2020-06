Scontro tra furgone e mezzo della Croce Gialla, 44enne trasferito all’ospedale di Chieti

È stato trasferito al policlinico Santissima Annunziata di Chieti l'uomo di 44 anni rimasto ferito stamani in un incidente avvenuto oggi a Vasto, nella zona di Vallone Maltempo.

Per cause in corso d'accertamento, sulla strada Vasto-Monteodorisio si sono scontrati un mezzo della Croce Gialla e un autofurgone. Nell'impatto, ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo della cooperativa sociale, M.S., 44 anni. Lo scontro è avvenuto tra la parte anteriore del furgone della Croce Gialla e la fiancata sinistra dell'abitacolo del camioncino.

I medici hanno riscontrato al 44enne un politrauma e disposto l'immediato trasferimento a Chieti a bordo di un'ambulanza del 118. Sul posto sono intervenuti anche vigili del fuoco e polizia locale di Vasto.