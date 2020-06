Lions, raccolte più di 100 paia di occhiali grazie all’iniziativa del club

Sono molte le associazioni che si occupano di assistenza e solidarietà che, a causa dell'emergenza coronavirus, hanno dovuto rinunciare ad alcune delle loro attività o reinventarle.

Alla luce delle disposizioni governative e delle nuove esigenze che questo drammatico periodo ha fatto emergere, anche il Lions Club Vasto New Century, ha rinnovato i suoi service. Una delle iniziative dell'organizzazione che non ha subito interruzioni, è stata quella della raccolta degli occhiali usati, il cui risultato, affermano i soci in una nota, "è stato notevole con oltre 100 paia di occhiali raccolte che il Club ha provveduto ad inviare presso il centro Nazionale di raccolta Lions a Chivasso".

"Un sentito ringraziamento - dichiarano -, va alla popolazione del vastese e alle strutture che si sono rese disponibili come punti di raccolta: farmacia Giovannelli, farmacia dei Conti Ricci, farmacia Sansanelli e parrocchia di San Marco Evangelista a Vasto, parafarmacia Gattafoni e farmacia Gattafoni a Scerni, l'ottica Occhio Clinico di Giovanni Molisani a Casalbordino".