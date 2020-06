Anime alla ricerca di un nuovo mondo: ecco il videoclip di ’Silver Rain’ degli Shadoworld

È online il videoclip di Silver Rain, ultimo lavoro degli Shadoworld, estratto dall'album Desertland, pubblicato a novembre 2019 [ASCOLTA]. Gli Shadoworld sono Roberto Del Vecchio e Old Boy, musicisti vastesi che hanno dato vita a questo interessante progetto.

Roberto Del Vecchio è un compositore dal 1994 e ha creato progetti come Gothica (2 album pubblicati dall’etichetta svedese Cold Meat Industry), The Last Hour (Other Voices Records / Seventh Crow Records) e Les Jumeaux Discordants (Athanor Records). Old Boy è l’alter ego artistico di Claudio Carluccio, chitarrista e polistrumentista. Ha registrato diversi dischi e ha collaborato con musicisti di ogni genere. Ha iniziato suonando grunge, per poi passare al blues, al folk e alla musica sperimentale.

Desertland è il loro secondo album, pubblicato dall'etichetta italiana The White Room. Le sonorità dell'album "sono folk miste all'elettronica moderna. In alcune parti ricordano i Death in June, Depeche Mode, Mark Lanegan, Ennio Morricone". Quello che narrano è "un viaggio tra la polvere della terra deserta in cui l'ascoltatore deve solo lasciarsi trasportare dal suono del vento".

In Silver Rain "le persone brillano come la pioggia d’argento e attraversano l’oscurità della notte. Le persone sono estranee, pregano gli dèi del dolore e quando i loro sogni svaniscono, le loro anime gridano alla ricerca di un altro mondo".

Silver Rain

(testo Roberto Del Vecchio - musica Shadoworld)

Roberto Del Vecchio: voice, synth, programming

Old Boy: guitars, voice, harmonica

con Riccardo Carluccio: lap steel guitar.