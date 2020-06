Dopo l’incontro Comune-manifestanti, pini abbattuti nel giro di due ore

Appena due ore dopo l'incontro in municipio tra manifestanti e sindaco di Vasto, Francesco Menna, abbattuti gli otto pini di via Ritucci Chinni.

Stamani la protesta contro il taglio degli alberi, nata sui social, si era spostata davanti al cantiere. Poi il confronto in municipio tra il comitato spontaneo per il no all'abbattimento e l'amministrazione comunale. I manifestantoi avevano anche consegnato al sindaco un progetto alternativo ricevendo la promessa che l'ipotesi progettuale sarebbe stata vagliata dalla Giunta di centrosinistra. Niente da fare. Nel primo pomeriggio, segati i 7 alberi rimanenti. L'ottavo era stato già reciso la scorsa settimana. Erano stati piantati nel 1995.

Indignati ambientalisti e attivisti del comitato Arcobaleno.