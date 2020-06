Nuovo caso di coronavirus a Casalbordino, contagio avvenuto sul posto di lavoro

Dopo alcune settimane dall'ultimo caso, si registra un nuovo positivo al coronavirus nel Vastese.

A darne notizia è il sindaco di Casalbordino, Filippo Marinucci, che dice: "Cari concittadini la Asl Lanciano Vasto Chieti mi ha ufficialmente comunicato un nuovo caso di positività al Covid-19. Il contatto non è dipeso dall’aver abbassato la guardia, ma è stato contratto nell’esercizio delle proprie funzioni lavorative. Le quarantene sono scattate per un famigliare e per un rientro da paese estero".

I contagi in Abruzzo sono 3271, la rilevazione di ieri ha fatto registrare 4 nuovi casi. Tra gli ultimi decessi anche quello di una 54enne di Scerni [LEGGI].