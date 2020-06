In via Santa Maria l’area pedonale è h24, ma pochi rispettano il divieto

Più isole pedonali nel centro storico di Vasto, ma chi rispetta i divieti? Il 27 maggio l'amministrazione comunale annunciava l'ampliamento delle aree riservate ai pedoni per garantire ai locali della città antica e di Vasto Marina di avere a disposizione più spazi all'aperto per garantire almeno un metro di distanza tra i tavolini [LEGGI].

Tra i provvedimenti, anche l'interdizione alle auto di alcune strade e piazze del centro storico dalle 20 alle 2. Tra queste, via Santa Maria dove, però, lo stop alle auto è stato poi esteso h24, come dimostra la segnaletica. Ma non tutti rispettano il divieto. Anzi. Residenti e commercianti della zona segnalano frequenti passaggi di automezzi per buona parte della giornata.