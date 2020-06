Il tenore Francesco Grollo a Vasto: "La musica è il mezzo per dire che c’è speranza"

Ci sarà la voce del tenore Francesco Grollo ad impreziosire la celebrazione di questa sera, alle 19, nella chiesa di Santa Maria maggiore per la solennità del Corpus Domini. Il tenore trevigiano è stato il protagonista del concerto del 2 giugno, all'Istituto Spallanzani di Roma, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella [LEGGI]. Un appuntamento, introdotto dalla vastese suor Alessandra Smerilli, che ha rappresentato un omaggio al personale sanitario impegnato nell'emergenza Coronavirus e un momento di memoria per le vittime della pandemia.

Francesco Grollo, una lunga e fortunata carriera nella lirica, è anche la voce ufficiale delle Frecce Tricolori, oltre ad essere sempre protagonista di iniziative di solidarietà. Nella sua presenza in città, grazie all'invito di suor Smerilli, Grollo ha avuto modo di ammirare le bellezze di Vasto - che lo hanno affascinato - e, in occasione della celebrazione del Corpus Domini, a Santa Maria Maggiore, canterà tre brani accompagnato all'organo dal maestro Francesco D'Annibale. La musica sarà così, ancora una volta "il mezzo per dire che c'è speranza" e per dare un forte "messaggio in questa fase di ripartenza".

L'intervista a Francesco Grollo