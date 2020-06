Avenue shop 24: finalmente marchio d’impresa

Sic parvis magna è un antico motto che sta a significare che dalle piccole cose, a volte, nascono grandi opportunità. È quello che è successo a Gianrocco Reale con la sua azienda di cui abbiamo già parlato qui qualche tempo fa.

Oggi si può festeggiare un grande traguardo raggiunto in un periodo non proprio sereno. Un bell'esempio di resilienza e volontà d'animo.

"Nei giorni scorsi mi sono recato presso la sede della Camera di Commercio Chieti Pescara per la registrazione del marchio che rende Avenue Shop 24 una realtà imprenditoriale a tutti gli effetti!

Grazie a questo piccolo grande traguardo, Avenue Shop 24 realizzerà in franchising, in giro per l’Italia, di negozi aperti 24h su 24h.

Un piccolo grande traguardo… e vi spiego il motivo.

Piccolo perché è l’inizio, solo l’inizio di un percorso o meglio, un viaggio, che spero possa permettere a tanti di realizzare il sogno imprenditoriale; che permetta, a coloro che vogliono migliorare il proprio tenore di vita, di avere quel guadagno extra che significa anche guadagnare maggiore libertà.

Dall’altro lato lo considero un grande traguardo per il periodo in cui tutto ciò si è verificato.

Sappiamo di vivere una situazione complessa e delicata sotto tanti punti vista, da quella sanitaria a quella economico-finanziaria.

Non è facile starci dentro in un momento così delicato e lo dico come uomo e come imprenditore; tuttavia, allo stesso tempo, non può essere questo il momento di fermarsi. Al contrario, può essere il momento per dare voce alle nostre opportunità.

Registrare il marchio Avenue Shop 24 in piena pandemia, riuscire a concretizzare un progetto che inseguo da tempo, è un grande traguardo.

Qualcuno mi ha detto: 'Hai avuto coraggio!' Sì, ho avuto il coraggio di credere in un sogno, di valutare attentamente le sue componenti, analizzarne i dettagli, mettere a posto i suoi tasselli e realizzarlo.

Un momento importante che mi ha fatto riflettere e capire che è con audacia, forza e coraggio che dobbiamo far venir fuori i nostri sogni e i nostri obiettivi, anche quando l’unica cosa da fare è restare a casa".