A un’impresa del Teramano i lavori di consolidamento del costone orientale di Vasto

Sembra sbloccarsi una vicenda che va avanti da anni: sono stati infatti aggiudicati i lavori per 800mila euro per il consolidamento del costone orientale di Vasto. La zona che va da piazza Marconi alla Loggia Amblingh da tempo mostra segni preoccupanti con crepe che sono sotto sorveglianza. Alla somma di base d'asta la ditta aggiudicataria, l'Impresa Costruzioni Pubbliche Porcinari srl di Montorio al Vomano (Te), ha applicato un ribasso del 33,333%; delle 19 imprese invitate alla gara ne hanno partecipato 10.

La situazione del costone, una delle zone più fragili di Vasto, da tempo non fa dormire sonni tranquilli tra a residenti e amministrazione; anni fa ci fu anche la visita dell'allora capo della Protezione Civile Nazionale Franco Gabrielli.

"Esprimo grande soddisfazione – dice oggi il sindaco Francesco Menna – per la conclusione di un iter molto articolato che ci ha visti impegnati nel sollecitare costantemente il ministero competente e la Regione Abruzzo. Con la realizzazione di questo intervento si andrà a mettere in sicurezza parte di quel costone orientale della Città da sempre interessato da movimenti franosi. Voglio augurarmi che i lavori vengano realizzati nel più breve tempo possibile".

"Ai residenti dell’antico borgo della città che si affaccia sul mare questo intervento farà tirare un sospiro di sollievo – aggiunge l'assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Forte – Il progetto prevede un intervento massiccio dall’edicola della Madonna della Catena fino a piazza Marconi dove, qualche anno addietro, si registrò, un leggero cedimento del costone. In questo momento mi preme ringraziare e sottolineare il lavoro svolto con scrupolo e professionalità dai tecnici del settore Lavori pubblici di questo Comune coordinati dall’ing. Luca Giammichele. Ora massimo impegno per la consegna dei lavori e l’avvio dell’importante intervento".