A San Salvo Marina parcheggi a pagamento dal 1° luglio

A San Salvo Marina quest'anno i parcheggi a pagamento scatteranno dal primo luglio. La decisione era nell'aria [LEGGI] a causa delle incertezze sulla fruizione delle spiagge in questa nuova fase dell'emergenza sanitaria legata al coronavirus.

Slittata quindi l'ipotesi di una partenza delle strisce blu da metà giugno e confermata la proroga per un anno alla Arcotur la cui gestione dei parcheggi è scaduta la passata stagione, dal prossimo mese si tornerà a pagare per parcheggiare a San Salvo Marina fino al 31 agosto (un mese in meno rispetto agli altri anni, quando partivano dal primo giugno).

Secondo quanto affermato da Tonino Marcello qualche settimana fa, le tariffe resteranno invariate: 15 euro l'abbonamento stagionale per i residenti, 5 euro quello stagionale per i residenti over 65, 14 euro a settimana o 3 euro al giorno per i non residenti e 0,50 centesimi all'ora per il tagliando del parcometro.