Sistemare e illuminare il percorso pedonale centro storico-Vasto Marina: approvata la proposta M5S

Sarà sistemato, illuminato a dovere e dotato di indicazioni stradali il percorso pedonale che dalla zona di Palazzo d'Avalos scende fino a Vasto Marina. L'intervento è stato deciso due giorni fa dal Consiglio comunale di Vasto, che ha approvato una proposta del Movimento 5 Stelle, che vuole "la sistemazione, l'adeguata illuminazione e l'opportuna segnaletica del già esistente percorso pedonale che collega il centro storico con Vasto Marina passando per la strada vicinale Tubello", si legge in un comunicato.

"Il percorso, una volta messo in sicurezza e segnalato, offrirà la possibilità a vastesi e visitatori di raggiungere in pochi minuti via Gaetano Donizetti, partendo o da Piazza del Popolo oppure dalla scalinata della Loggia Amblingh (situata in zona Porta Catena). In particolare, abbiamo suggerito all'amministrazione di installare un'illuminazione autonoma a funzionamento fotovoltaico, una segnaletica orizzontale e verticale ben visibile e il completamento della parte mancante a monte del marciapiede della strada vicinale Tubello.

Abbiamo inoltre inserito in proposta anche la riqualificazione della storica Fonte Nuova che da troppi anni è tristemente abbandonata".

Via libera anche a una seconda mozione, riguardante "un incentivo economico per la sterilizzazione dei cani domestici, al fine di contrastare il fenomeno del randagismo in città. Il beneficio è rivolto ai nuclei familiari con un reddito massimo di 15.000 euro e coprirà gli interventi di sterilizzazione operati dai veterinari.

Cosa molto buona infine - commentano nella nota i Cinque Stelle - la condivisione da parte di tutti i gruppi consiliari di un documento teso a salvare la stagione dell’Aqualand. Siamo contenti dei risultati ottenuti e ci aspettiamo che il Sindaco Menna e la sua maggioranza si adoperino per rispettare gli impegni presi".