I Footlights tornano con un nuovo progetto: il primo brano è "All Alone"

È uscito nei giorni scorsi All Alone, nuovo brano dei Footlights che fa parte dell'ep Cardinal Sounds. La band formata da Giuseppe D'Adamo (batteria), Giordano Desiati (chitarra), Jacopo Nanni (tastiere) e Francesco E. Pracilio (bass) ha lanciato questo pezzo che, con i prossimi brani in uscita nelle prossime settimane, andrà a comporre il nuovo ep in cui i Footlights si presentano in una nuova veste strumentale.

I brani, che vedono la collaborazione di Simone Smargiassi al sax, sono stati registrati da Piero Garone per la Garone Production, il mastering è a cura di Gianmarco Battista.

All Alone è uscito accompagnato da un videoclip realizzato da Giovanni Monni. "Gli abbiamo concesso massima libertà - racconta Jacopo Nanni -. Ci sono alcune scene che potrebbero essere ritenute eccessivamente dure ma crediamo che il linguaggio artistico del nostro videomaker sia stato ispirato dalla sua interpretazione del brano, nonchè dal materiale su cui stava lavorando in quel periodo. Quando lo abbiamo visto lo abbiamo trovato perfetto per All Alone".

Ad agosto ci sarà la seconda uscita dei Footlights, per ora All Alone è disponibile sulle piattaforme digitali [Ascolta su Bandcamp].