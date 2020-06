Nuova pubblica illuminazione in viale del Cimitero

Sostituiti i lampioni di viale del Cimitero a Vasto.

"Sono in corso - si legge in una nota del municipio - i lavori per l'installazione di 19 pali e corpi illuminanti di nuova generazione che consentiranno di garantire la visibilità in via del Cimitero, arteria molto trafficata dove recentemente si è proceduto al rifacimento del manto stradale.

Gli operai del Comune stanno inoltre ripristinando, dove necessario, la pavimentazione del marciapiede".