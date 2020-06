Dal 15 giugno al via i campus sportivi dello Sport Village San Salvo al Poseidon Beach Village

Finalmente dal 15 giugno avranno inizio i campus sportivi dello Sport Village San Salvo al Poseidon Beach Village.

Una collaborazione collaudata quella con il Poseidon Beach Village, nel quale il personale dello Sport Village, oltre ad offrire la sua professionalità, mette a disposizione dei giovani dai 6 ai 14 anni, la possibilità di vivere un'estate alternativa. Non solo mare, ma anche piscina, giochi sportivi e tanto divertimento, in un'area immersa nel verde a poche decine di metri dal mare.

Tariffe vantaggiose (circa 3 euro l'ora) e diverse scelte, con la possibilità di fare mezza giornata dal lunedi al venerdi o dal lunedi al sabato, o la giornata intera dal lunedì al venerdì o dal lunedì al sabato.

Per i campus sportivi dello Sport Village, i lavoratori del settore privato o autonomi con bambini fino a 12 anni di età iscritti ai servizi educativi scolastici, potranno utilizzare i cosiddetti "Bonus campi estivi" previsti dal Governo con decreto legge n. 34/2020.

Tante le opportunità per chi vuole godersi un'estate a pieni polmoni in uno spazio aperto ma controllato!

Inoltre, lo Sport Village offre la possibilità al Poseidon Beach Village, di poter frequentare i corsi di scuola nuoto estivi, pomeridiani o serali per adulti, ragazzi e bambini a partire dai 6 anni, autosufficienti, il martedì e il giovedì a soli 12 euro a settimana, per imparare a nuotare o per migliorare il tuo stile.

Tante possibilità che attendono solo di esser colte dalla vostra voglia di estate!

Per info e iscrizioni:

info@sportvillagesansalvo.it

Tel. 0873 343684