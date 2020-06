"Riapertura Aqualand, servono soluzione condivisa e misure di sostegno regionali e nazionali"

Trovare una soluzione condivisa per consentire la riapertura del Parco Aqualand del Vasto e chiedere "misure di sostegno al governo nazionale e a quello regionale per tutte le attività turistiche, compresi i parchi tematici".

I sette consiglieri comunali di centrodestra e lista civica Il Nuovo Faro si dicono "soddisfatti" della risoluzione approvata ieri in Consiglio comunale con il sì di tutte le forze politiche e un'unica astensione: quella di Simone Lembo (Pd) [LEGGI].

Così commentano Francesco Prospero (FdI), Vincenzo Suriani (FdI), Edmondo Laudazi (Il Nuovo Faro), Alessandra Cappa (Lega), Davide D'Alessandro (Lega), Guido Giangiacomo (FI) e Alessandro d'Elisa (gruppo misto): "Con questo provvedimento si riconosce l'impegno e la vicinanza della Regione al nostro territorio che, oltre a predisporre i protocolli per le aperture in sicurezza dei Parchi, ha comunicato l'intenzione di incontrare a breve la proprietà e il concessionario per individuare una soluzione condivisa per scongiurare la chiusura della struttura per la prossima stagione estiva.

Nello stesso documento, tenendo presente l’obbligo contrattuale per il gestore di aprire per un periodo minimo durante la stagione estiva, si richiedono misure di sostegno al governo nazionale e a quello regionale per tutte le attività turistiche compresi i Parchi tematici. Gli obiettivi che il Consiglio intende perseguire, pertanto, sono di salvaguardare l'occupazione e il patrimonio comunale che, a causa della mancata apertura, potrebbero subire ingenti pregiudizi.

Inoltre, vista l'imminente scadenza della convenzione, si è chiesto agli uffici di verificare gli adempimenti a carico delle parti, per poi promuovere una nuova gara pubblica per l'affidamento della gestione dal 2021 in poi. Auspichiamo - conclude l centrodestra - che già dal prossimo incontro voluto dalla Regione si possano trovare delle soluzioni condivise nell'interesse del territorio".