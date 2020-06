Suoniamo con il maestro Luca: musica "d’insieme" per l’ultimo appuntamento

Si chiude oggi la serie di appuntamenti online con Luca Raimondi, musicista e musicoterapeuta, che per cinque settimane ha coinvolto i più piccoli con un laboratorio musicale "a distanza".

E, per salutare tutti i bambini e ragazzi che in queste settimane hanno seguito i tutorial e si sono cimentati in musica "domestica", il maestro Luca è stato accompagnato da tre musicisti d'eccezione. Diego, Riccardo e Antonio lo hanno accompagnato in un'esecuzione di musica d'insieme con cui Luca Raimondi ci saluta augurandoci "buona estate e buona musica!".

