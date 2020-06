Il cuore d’oro di Christian: la nonna gli regala 100 euro e lui compra mascherine per l’ospedale

Ha preso i 100 euro che la nonna gli ha regalato per il compleanno e li ha spesi per comprare mascherine per medici e infermieri dell'ospedale di Vasto. Il bambino dal cuore d'oro si chiama Christian Piccoli. A rendere pubblico il suo splendido gesto di altruismo è Maria Amato, direttrice della Radiologia dell'ospedale San Pio da Pietrelcina.

"Ieri mattina - scrive la dottoressa sul suo profilo Facebook - ho incontrato Christian Piccoli un bambino generoso che ha voluto impegnare 100 euro, regalo della nonna per comprare mascherine per noi, che ha insistito con la sua famiglia per realizzare questa sua iniziativa. Un gesto che ha commosso tutti, un dono importante accompagnato da parole che arrivano al cuore: 'Grazie dottoressa, ti vogliamo bene, buon lavoro'. Ha ribadito che il suo gesto era per dirci grazie per la vicinanza ai problemi di salute.

La distanza fisica mi è costata molto.

Rinunciare a qualcosa per sé, e 100 euro sono una enormità nei risparmi di un bambino, è un gesto di nobiltà d'animo.

Grazie a te Christian, tu sei il dono, il segno che possiamo ancora coltivare la speranza per un mondo migliore.

Uso le parole di una persona che mi è particolarmente cara per dire a Christian di coltivare i buoni sentimenti senza paura e l'affetto per il bene comune. Ci sarà sempre chi in te troverà una mano tesa. Una lucina. La speranza. Ne sono certa. Mettendo a nudo la tua anima i cattivi hanno vita facile solo apparentemente. Ma non sanno che i buoni rinascono tante di quelle volte che l'araba fenice gli fa un baffo".