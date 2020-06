"Sui bus non bastano i posti". Cianci: "Stiamo per ripristinare corse Vasto-Vasto Marina"

Con l'arrivo della stagione turistica, rischiano di non bastare i posti negli autobus delle linee urbane, soprattutto sul collegamento tra Vasto città e la riviera. Già nei primi weekend successivi al lockdown e, in particolare, nel ponte del 2 Giugno, l'utenza è aumentata e ed è risultato, in alcuni orari, insufficiente il numero di posti a sedere, dimezzato a causa delle norme anti coronavirus.

Dall'inizio dell'emergenza, c'è una sola linea da e per la spiaggia, anche se, con l'avvio della Fase tre, il numero di corse giornaliere è stato incrementato. "Sono salita sull'autobus per tornare a casa. Un posto sì e uno no, col risultato che sono tutti in piedi attaccati. In teoria, da una porta di entra, dall'altra si esce, ma entrano ed escono tutti dalla stessa porta", ha segnalato di recente a Zonalocale L.P., utente della linea 4.

"Siamo consapevoli della necessità di potenziare i collegamenti tra Vasto e Vasto Marina, risponde Paola Cianci, assessora ai Trasporti del Comune di Vasto. "Per questo, nella prossima seduta di Giunta, disporremo il ripristino della linea 1 con 9 corse". Un riavvio parziale della storica tratta Vasto città-Vasto Marina-stazione ferroviaria, "perché - spiega Cianci - dobbiamo attenerci alle direttive della Regione Abruzzo, che ci indica di volta in volta, in maniera progressiva, la percentuale di corse che possiamo riattivare. Insieme al gestore (la Sat srl, n.d.r.) abbiamo già fatto una riflessione su come garantire, nel corso della stagione turistica, una mobilità dinamica tra la città alta e Vasto Marina".