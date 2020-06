’Madre Maria’: una poesia in musica di Roby Santini per la Madonna dei Miracoli

"Madre Maria ti canto questa poesia". Inizia così la canzone che Roby Santini ha pubblicato questa mattina, nell'ora della prima messa, sui suoi canali social, nel giorno in cui inizia la festa della Madonna dei Miracoli. Una festa con una tradizione centenaria, per celebrare l'apparizione della Madonna al contadino Alessandro Muzio, e che, ogni anni, richiama migliaia di fedeli dall'Abruzzo e non solo per raccogliersi in preghiera nella Basilica. Quest'anno le norme legate all'emergenza Coronavirus incidono sullo svolgimento della festa: non ci saranno le processioni, non ci sarà la grande fiera nell'area del Santuario. Ma non mancherà la devozione di tanti fedeli che, già da questa mattina, si recheranno nella Basilica-Santuario per partecipare alle celebrazioni religiose.

"Anch'io, sin da bambino, ho sempre vissuto questa festa con entusiasmo, fierezza e rispettosa devozione, assaporandone ogni meraviglioso istante", racconta Roby Santini che, nelle scorse settimane, ha scritto di getto questo testo profondo e sincero a cui ha poi dato una veste di canzone. C'è voluto poco per coinvolgere colleghi e amici per incidere il pezzo e realizzare un video con le immagini di Casalbordino e delle feste degli anni passati. Anche la redazione di Zonalocale ha partecipato con piacere al progetto contribuendo con alcuni video d'archivio.

"Madre Maria è il mio omaggio alla Madonna dei Miracoli - aggiunge Roby Santini -. Una poesia in musica che racconta l'incantevole atmosfera che si respira in quei due giorni di festa, ma anche una preghiera affinché vegli su tutti noi fra le tempeste e i momenti bui".