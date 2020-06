Tredici centri si uniscono nella Comunità "Medio Vastese" per incentivare un turismo sostenibile

Tredici centri del Medio Vastese che si uniscono per dar vita all'omonima Comunità per sfruttare le proprie potenzialità turistiche mettendole in rete e offrire servizi adeguati. Il progetto che sta muovendo i primi passi registra l'desione dei Comuni di Carpineto Sinello, Casalanguida, Cupello, Dogliola, Fresagrandinaria, Furci, Gissi, Guilmi, Lentella, Liscia, Palmoli, San Buono e Tufillo con la collaborazione dei promotori, le associazioni "Centro Studi Alto Vastese e Valle del Trigno" e "Itinerari d’Abruzzo", ed è finanziato con fondi Feasr-Psr Abruzzo 2014/2020 (Misura 19 “Leader”, Sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e animazione”).

L'idea della Comunità "Medio Vastese" è la naturale prosecuzione di un altro progetto che ha visto la luce l'anno scorso, quello della "Valle del Treste" che con 46 chilometri di sentieri ha unito i centri di Palmoli, Liscia, Furci e San Buono [LEGGI] ed è stata lanciata dall'assessore di Tufillo Emanuele Berardi e Alessio Massari, referente delle due associazioni, che hanno risposto all'avviso pubbico del Gal Maiella Verde per l’identificazione delle Comunità di Progetto.

Gli obiettivi dichiarati nel progetto sono:

- il collegamento delle reti sentieristiche già presenti, in particolar modo di quelle insistenti sui siti S.I.C. dell’area progettuale (Gessi di Lentella, Fiume Trigno Medio e Basso Corso, Monti Frentani e Fiume Treste, Monte Sorbo);

- la realizzazione di una cartina d’insieme per facilitare la fruizione e la comunicazione degli stessi;

- la creazione di un sistema di punti di informazione e accoglienza turistica, i cui operatori riceveranno specifica e mirata formazione;

- la pubblicazione di una piccola guida turistica, dove saranno inseriti gli itinerari del gusto, le esperienze da poter fare, i luoghi di maggiore interesse da visitare, sia dal punto di vista naturalistico che culturale;

- l'implementazione degli strumenti di comunicazione quali social network, sito internet, video promozionali, mostre fotografiche e partecipazione a fiere dedicate con il fine di migliorare e potenziare la comunicazione verso l’esterno e catturare i potenziali stakeholders.