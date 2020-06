Piccolo capriolo investito in via Rigolizia

Un piccolo capriolo è stato investito stamattina in via Rigolizia in territorio di Vasto. L'investimento è avvenuto alle prime ore del mattino, ad allertare i soccorsi è stata una donna che ha notato l'animale ferito sul ciglio della strada.

Sul posto sono arrivati i volontari della protezione civile di Vasto che hanno contattato il servizio veterinario della Asl Lanciano Vasto Chieti per le cure del caso.