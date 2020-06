Ordigno bellico in mare in località "Canale", interdetta l’area

Un presunto ordigno bellico è stato rinvenuto nel mare vastese, in prossimità del trabocco "La Rosa dei venti" in località Canale. Il residuato si trova in un specchio d'acqua tra gli scogli.

In attesa delle operazioni di rimozione, l'ufficio circondariale marittimo di Vasto ha emanato un'apposita ordinanza con la quale di dispone il divieto di: transitare, navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale; praticare la balneazione; effettuare attività di immersione con qualunque tecnica; svolgere attività di pesca qualunque natura e qualsiasi attività diportistica e/o professionale in genere.

Come accaduto in passato, sarà probabilmente necessario l'intervento dei sommozzatori per rimuovere il residuato. Non una novità quella dei ritrovamenti in mare di ordigni risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, nel 2018 furono due i ritrovamenti: uno tra le banchine del porto e un'altro a 15 metri dalla riva nella parte sud della marina.