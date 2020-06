Giro d’Italia 2020: nel nuovo percorso potrebbe esserci una seconda tappa in Abruzzo

Potrebbero essere due le tappe abruzzesi del Giro d'Italia 2020 che, dopo il rinvio per l'emergenza Coronavirus, si svolgerà dal 3 al 25 ottobre. Gli organizzatori della RCS sono impegnati in questi giorni a rivedere il percorso dopo che l'Ungheria, che avrebbe dovuto ospitare le prime tre tappe, ha rinunciato ad ospitare la corsa proprio a seguito della pandemia. Non c'è ancora l'ufficialità sul nuovo percorso del Giro - sul sito ufficiale è ancora pubblicata la versione con la partenza in Ungheria - ma iniziano ad esserci ipotesi su quali saranno le frazioni che rimpiazzeranno quelle magiare.

Il giornalista Giorgio Viberti, in un articolo pubblicato su La Stampa, indica in Palermo la nuova sede di partenza del Giro 2020, con una cronometro individuale il 3 ottobre. Poi si risalirà la penisola fino ad arrivare a domenica 11 ottobre quando potrebbe esserci una tappa da correre interamente in Abruzzo con l'ipotesi di arrivo in salita a Campo Imperatore. Poi, secondo il calendario rielaborato dal quotidiano, ci sarebbe il giorno di riposo e il 13 ottobre la tappa San Salvo - Tortoreto.

L'ufficialità del nuovo percorso dovrebbe arrivare entro le fine di giugno, unitamente ai protocolli di sicurezza che regoleranno lo svolgimento delle competizioni ciclistiche. In Italia la prima corsa in calendario è la Strade Bianche, nei dintorni di Siena, il 1° agosto.

Il probabile nuovo percorso del Giro d’Italia 2020 (fonte: La Stampa)

1ª tappa 3 ottobre a Palermo (cronometro)

2ª tappa 4 ottobre Monreale - Agrigento

3ª tappa 5 ottobre Enna - Etna (Piano Provenzana)

4ª tappa 6 ottobre Catania - Villafranca Tirrena

5ª tappa 7 ottobre Mileto - Camigliatello Silano

6ª tappa 8 ottobre Castrovillari - Matera

7ª tappa 9 ottobre Matera-Brindisi

8ª tappa 10 ottobre Giovinazzo - Vieste

9ª tappa 11 ottobre in Abruzzo

12 ottobre giorno di riposo

10ª tappa 13 ottobre San Salvo - Tortoreto Lido

11ª tappa 14 ottobre Porto Sant'Elpidio - Rimini

12ª tappa 15 ottobre Cesenatico - Cesenatico

13ª tappa 16 ottobre Cervia - Monselice

14ª tappa 17 ottobre Conegliano - Valdobbiadene (cronometro)

15ª tappa 18 ottobre Base Aerea Rivolto (Frecce Tricolori) - Piancavallo

19 ottobre giorno di riposo

16ª tappa 20 ottobre Udine - San Daniele del Friuli

17ª tappa 21 ottobre Bassano del Grappa - Madonna di Campiglio

18ª tappa 22 ottobre Pinzolo - Laghi di Cancano (Parco dello Stelvio)

19ª tappa 23 ottobre Morbegno - Asti

20ª tappa 24 ottobre Alba - Sestriere

21ª tappa 25 ottobre Cernusco sul Naviglio - Milano (cronometro)