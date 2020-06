Bambino di 4 anni cade da un balcone di via Ciccarone

Apprensione in via Ciccarone a Vasto per un bambino di 4 anni caduto dal balcone del quarto piano di una palazzina. L'episodio è avvenuto stamattina poco dopo le 10.30.

Allertati i soccorsi, sul posto sono arrivati la polizia (presente il commissario Fabio Capaldo), i carabinieri, la polizia locale e il 118. I medici hanno ritenuto necessaria la richiesta di intervento dell'eliambulanza che trasporterà il piccolo, rimasto sempre cosciente, all'ospedale di Pescara.

In aggiornamento