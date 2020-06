"Solidarietà ai balneatori. Gesti come questo devono essere censurati dall’intera collettività"

"Esprimiamo la nostra solidarietà ai balneatori che la scorsa notte hanno subito un incendio, di un ombrellone e alcune sdraio, appiccato da vandali che non hanno fatto in tempo ad uscire dal lockdown per creare dei danni al prossimo e alla società in generale". I consiglieri comunali Francesco Prospero (FdI), Vincenzo Suriani (FdI), Edmondo Laudazio (Nuovo Faro), Alessandra Cappa (Lega), Davide D'Alessandro (Lega), Guido Giangiacomo (FI) e Alessandro D'Elisa (misto), esprimono con una nota la loro vicinanza ai titolari del lido La Bussola che, nella notte tra sabato e domenica, è stato danneggiato dall'azione dei vandali [LEGGI].

"In un momento difficile, in cui le attività turistiche stanno ripartendo con coraggio e forza di volontà, gesti come questo devono essere censurati dall’intera collettività - scrivono i consiglieri di centrodestra -. Ci auguriamo che i colpevoli siano presto sanzionati perché situazioni come queste non si ripetano nel corso dell’estate. La città sta ripartendo e non è giusto che per la stoltezza di pochi le attività ne paghino le conseguenze".