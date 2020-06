Vasto Marina, appiccato il fuoco in spiaggia: distrutti ombrellone e lettino

Inizia con i primi danni da riparare la già di per sé difficile stagione balneare 2020. Un ombrellone e un lettino bruciati nello storico stabilimento balneare La Bussola di Vasto Marina.

È accaduto nelle prime ore di oggi. La telefonata al 115 è arrivata dopo le 4: il vigilante della Sikurpool di Cupello, in servizio in un altro lido balneare, ha visto i bagliori delle fiamme e subito allertato i vigili del fuoco. Una squadra del Distaccamento di via Madonna dell'Asilo ha raggiunto la spiaggia e spento il rogo. Ignoti, al momento, i responsabili.

Per i balneatori, come per tutti gli imprenditori turistici, la stagione appena avviata è estremamente complicata, vista la necessaria riduzione del numero degli ombrelloni per garantire il distanziamento interpersonale e le altre norme anti coronavirus. Gesti come quello di stanotte non fanno altro che aggravare una situazione già problematica. A tutti l'appello a rispettare le regole ed evitare eccessi, in modo da poter vivere un'estate il più possibile tranquilla.