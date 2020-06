Vasto, al via la stagione balneare. Ma sulla spiaggia libera mancano segnaletica e sorveglianza

Si inizia a vedere qualche turista del fine settimana sulla spiaggia di Vasto Marina. Ma oggi è stata la prima giornata di mare anche per molti vastesi, visto il tempo incerto dello scorso weekend. Come prevedibile, non c'è il pienone, ma si stanno ripopolando i lidi balneari, che hanno dovuto ridurre il numero degli ombrelloni [VIDEO] per garantire le distanze imposte dalla normativa anti Covid. In mattinata, sia negli stabilimenti che sui tratti liberi, non si sono registrati assembramenti né nella fascia di arenile ombreggiata, né a riva.

La nottata è stata lunga: sulla riviera la movida è andata avanti fino alle 4.30. Stamattina presto, bottiglie disseminate sulla spiaggia libera prospiciente il Monumento alla Bagnante. L'arenile è stato ripulito per consentirne la fruizione in sicurezza. Ma, ad oggi, sulla spiaggia libera mancano la segnaletica per ricordare a tutti le norme anti coronavirus e la sorveglianza previste da ordinanze e protocolli regionali [LEGGI].