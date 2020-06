Buon piazzamento per gli alunni del Mattei nella finale del progetto Webtrotter

La squadra Z-SPAM formata da Alessandro Di Stefano di Castiglione Messer Marino, Armando Marcovecchio di San Salvo, Francesco Sales e Francesco Zanetti di Vasto, tutti alunni della 3ªB Informatica del IIS Mattei di Vasto, si è piazzata al 44° posto nella finale della competizione a squadre Webtrotter. La squadra del Mattei è stata la migliore tr quelle abruzzesi.

In finale, il 28 maggio c'erano 132 squadre le migliori da tutta Italia, tutte quelle che avevano superato la prima selezione nazionale. "Bravissimi ragazzi - commenta la docente Rosa Lucia Tiberio - sono orgogliosa di essere stata vostra tutor in questa avventura. Complimenti a voi per il risultato ottenuto".

Cos’è web trotter? Webtrotter è una gara che mette a tema la ricerca intelligente di dati e informazioni in rete, riprendendo – nell’odierno straordinario contesto tecnologico – la classica “ricerca scolastica”, che da sempre costituisce un fondamentale momento di formazione, si tratti delle discipline umanistiche o di quelle scientifiche.

L’obiettivo è stimolare la formazione a un uso appropriato dei nuovi strumenti digitali, le cui potenzialità non vengono adeguatamente sfruttate senza un approccio sistematico, critico e consapevole da parte dell’utente.

Fermo restando che l'obiettivo è di natura culturale, il progetto Webtrotter ha un carattere giocoso; una sfida su quesiti assolutamente non banali, volti a destare curiosità e interesse nei ragazzi, spingendoli alla scoperta di strumenti e risorse informative disponibili attraverso un qualunque computer connesso a internet. Facendo leva sullo spirito competitivo, si propone quindi una gara che permette di premiare le migliori scuole.