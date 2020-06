"Stiamo rifacendo gli asfalti in molte zone, è possibile perché i conti sono in ordine"

"In questi giorni proseguono i lavori di rifacimento del manto stradale. La Circonvallazione Istoniense, il Viadotto Histonium, viale Perth, via Madonna dell’Asilo, via del Cimitero, sono alcune delle aree interessate dagli interventi". Lo annuncia una nota del Comune di Vasto.

“Sono previsti lavori - spiega il sindaco, Francesco Menna - anche in Piazza Santa Chiara e nelle zone periferiche come via Rigolizia al confine con San Salvo, Villaggio Siv e via Vignola 2. Si interverrà anche nell’area del mercato nel quartiere San Paolo, dove c'è una situazione problematica. Un altro mutuo sarà erogato a breve e consentirà di realizzare un progetto per ulteriori interventi. Azioni realizzabili grazie al fatto che si tengono i conti a posto. Voglio ringraziare per la collaborazione la Provincia, che ha reso possibile intervenire a Punta Penna, San Lorenzo e sulla provinciale che collega Vasto con San Salvo. Lavori anche su via Maddalena e via Lota, a breve anche a Vasto Marina. Chiedo scusa ai cittadini - conclude Menna - per il disagio che stanno vivendo a seguito dei lavori in corso e li ringrazio per la pazienza”.