Vasto, presentato nuovo sistema di disinfezione con intelligenza artificiale

L'intelligenza artificiale per sanificare in sicurezza tutti gli ambienti. È un apparecchio innovativo, quello presentato nella sede della Protezione civile di Vasto: si chiama PHS (Pro healt system).

Lo ha ideato e realizzato la Raybotics, nata dall'alleanza tra Klain Robotics di Brescia e Autognity srl di Orvieto. E arriva in Abruzzo tramite la collaborazione con la Shaping solution, una newco che è nata a Vasto per raccogliere la sfida dell'innovazione tecnologica ed è riuscita ad ottenere un contratto di distribuzione esclusiva per l'Abruzzo di alcuni prodotti inediti e innovativi.

La dimostrazione pratica si è svolta sanificando la sala riunioni e un mezzo della Protezione civile di Vasto e anche un'ambulanza della Croce rossa. Shaping solution nasce dall'idea, scaturita durante l'emergenza Covid, di fondare un'impresa che si propone sul mercato in maniera smart e innovativa. Ideata da tre amici che si frequentano da 25 anni, Shaping solution si propone, con questo nuovo sistema di disinfezione, di contribuire ad affrontare la Fase 3 dell'emergenza sanitaria dando risposte chiare e precise, basate su criteri oggettivi e scientifici, alla necessità di ripartenza rapida e, allo stesso tempo, sicura.

Le interviste a Enzo Catenacci di Raybotics e Giovanni Di Stefano di Shaping solution: