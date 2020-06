San Salvo, conclusione dell’anno scolastico all’aperto per i bambini della scuola primaria

Permettere ai bambini delle classi finali della scuola dell'infanzia e primaria di salutarsi in un ultimo, informale giorno di scuola in mezzo alla natura. Per questo motivo il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, consentirà l'utilizzo di spazi pubblici all'aperto di proprietà comunale.

"Ritengo che i bambini – spiega il primo cittadino – abbiano il diritto a vivere assieme l'ultimo giorno di scuola. Un'opportunità per ritrovarsi con i compagni di classe dopo aver trascorso mesi di allontanamento sociale a causa dell'emergenza sanitaria".

"Per questa ragione – dichiara - ho ritenuto che fosse opportuno consentire l'utilizzo degli spazi pubblici all'aperto per svolgere questa manifestazione mantenendo le distanze tra i bambini con la presenza di un accompagnatore, che si assumerà ogni responsabilità, e rispettando le misure di sicurezza (uso di mascherina e distanza di un metro e mezzo)".