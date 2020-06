"Ultimo giorno di scuola per salutare compagni e insegnanti, a disposizione piazze e parchi"

Piazze e parchi di Vasto sono disponibili per consentire studenti e insegnanti di salutarsi nell'ultimo giorno di scuola. Lo ha decido l'amministrazione comunale.

“In questi giorni - si legge in un comunicato del sindaco, Francesco Menna, e dell'assessora all'Istruzione, Anna Bosco - il viceministro Ascani ha chiarito, su suggerimento del Comitato tecnico scientifico, che studenti e docenti possono salutarsi per un ultimo giorno di scuola, purché si rispettino regole di distanziamento e divieti di assembramento. Come Comune di Vasto, rendiamo disponibili piazze o parchi ai dirigenti scolastici che ne facciano richiesta e che valutino questa iniziativa fattibile, per gli studenti che passeranno ad un nuovo ciclo di studi. È un modo per salutare i bimbi che passano dall'infanzia alla primaria (dalla vecchia quinta elementare alla prima media), e i ragazzi dalla terza media alla prima superiore”.