"Il governo regionale di centrodestra ha abbandonato il progetto del nuovo ospedale di Vasto"

"Il centrodestra ha abbandonato il progetto del nuovo ospedale. Ne avevamo previsti tre con il prodject financing: Vasto, Lanciano e Avezzano. La Giunta Marsilio, invece, ha abbandonato la finanza di progetto, Di conseguenza, con i soli fondi pubblici, si potrà finanziare un solo nuovo ospedale: per il governo regionale, l'unica priorità è quello di Avezzano. Non c'è un solo atto dell'attuale programmazione sanitaria che preveda la costruzione del nuovo ospedale di Vasto". Silvio Paolucci, consigliere regionale del Pd ed ex assessore alla Sanità della Giunta D'Alfonso, va all'attacco dopo le ultime polemiche scatenate dal crollo di una porzione di soffitto e dallo scoppio di una tubatura nel presidio ospedaliero di via San Camillo de Lellis.