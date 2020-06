"Grazie alla passione e alla professionalità degli insegnanti della scuola R. Paolucci"

Capita spesso di leggere sul vostro giornale di pazienti che ringraziano dottori, infermieri ed operatori sanitari per la professionalità che hanno dimostrato loro durante la permanenza in un determinato reparto dell’ospedale.

Ormai l’anno scolastico volge al termine e io vorrei ringraziare gli insegnanti di mio figlio. Con le video lezioni abbiamo trascorso tre mesi insieme e ho avuto modo di conoscervi meglio. Non nego che inizialmente ero scettico per questo nuovo approccio alla didattica, soprattutto non ero certo della mia capacità di mediatore. Man mano che le lezioni si susseguivano ho avuto modo di apprezzare la vostra professionalità legata alla passione per l’insegnamento; basti pensare a chi è passato dalla LIM ad una semplice lavagnetta cancellabile, o chi per realizzare i video ha coinvolto il marito, chi si è prodigato a cercare i materiali sul web rubandoli a piattaforme straniere, ma utilissimi per appassionare mio figlio.

Avrei tante altre cose da elencare, ma la cosa più bella è che non è mai mancato, da parte vostra, un momento in cui si cercasse di coinvolgere mio figlio. Per questo e per tantissimi altri motivi dico grazie a Mauro, Angelo, Alessandra, Barbara, Stefania, Daniela, Luisa, Michele, Luciano, Luigi, Marialuisa.

Con la speranza che a settembre si possa tornare alla normalità vi auguro buone vacanze.

Un papà grato