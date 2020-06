Termometro a infrarossi e dispositivi di protezione in dono alla Croce Rossa

Continua il sostegno da parte di privati, associazioni e aziende agli enti che sono impegnati nella gestione di diverse situazioni legate all'emergenza Coronavirus. Tra questi c'è la Croce Rossa che, unitamente alla protezione civile di Vasto, è operativa su diversi fronti - come mercati, poste, tribunale - dove è necessario procedere ad operazioni di controllo e monitoraggio.

A rinforzare le dotazioni della Croce Rossa di Vasto è arrivata la donazione da parte della New Etamed che ieri, per mano del responsabile Sabato Giugliano, ha consegnato un termometro a infrarossi e una fornitura di dispositivi di protezione individuale che saranno utili per la prosecuzione delle attività.

A ricevere il materiale è stato il volontario Domenico Di Chiacchio che, a nome della Croce Rossa di Vasto, ha ringraziato per il dono ricevuto.