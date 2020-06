È in corso a San Buono la Tredicina per Sant'Antonio. Tredici giorni di preghiera fino al 13 giugno, giorno in cui si festeggia il Santo di Padova venerato dai sanbuonesi fin dal Cinquecento.

I fedeli si ritrovano ogni sera nella chiesa del patrono, San Lorenzo, per pregare insieme al parroco, don Angelo Di Prinzio, in vista della festività tanto sentita.

Il video di Nicola Cinquina