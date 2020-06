Al via i lavori per la nuova scuola di Casalanguida: "Sarà sicura e immersa nel verde"

Sono iniziati a Casalanguida i lavori per la costruzione di un nuovo edificio scolastico. La struttura sarà realizzata all'interno dell'area della villa comunale e accoglierà i bambini delle elementari, della scuola materna e della scuola dell'infanzia. Il progetto nasce "quando nel 2016 avevamo chiesto un finanziamento di 900mila euro per la ristrutturazione del vecchio edificio scolastico - spiega a Zonalocale il sindaco Luca Conti-. Ci era stata concessa solo una parte di quella cifra, circa 230mila euro, che abbiamo pensato di utilizzare per realizzare una nuova struttura".

Dopo una lunga interlocuzione con Regione e Ministero, per l'erogazione dei fondi, è stato il via libera al nuovo progetto. "Questo ci permetterà di realizzare un edificio su un solo piano, sicuro, che rispetti tutte le norme antisismiche. Ed è bello che la scuola si trovi all'interno della villa comunale, dove abbiamo recuperato un'area che non era utilizzata. I nostri bambini avranno a disposizione tanto spazio verde sia per le attività didattiche che per il loro tempo libero. La villa - precisa il primo cittadino - resterà a disposizione di tutti, anzi, sarà implementata con nuovi giochi e riqualificata per il bene di tutta la comunità".

Il cantiere è stato aperto ieri e ora l'impresa, la Edil Tracchia di Guilmi, che si è aggiudicata la gara d'appalto pubblica, ha avviato tutte le operazioni necessarie. La fine dei lavori è prevista in dieci mesi, ad aprile 2021 e sarà quindi utilizzabile a partire dell'anno scolastico 2021/2022. "È un altro bel risultato che raggiungiamo - conclude Conti - per dare a Casalanguida nuovi servizi senza incidere sulle casse comunali".