Sacchi di rifiuti raccolti in località Trave: "Attiviamoci per rendere migliori i nostri territori"

In molti in questi giorni stanno tornando a ripopolare le strade e le spiagge della Città di Vasto, ed anche noi abbiamo deciso di tornare a vivere il nostro meraviglioso ambiente.

Per questa ragione abbiamo deciso di dedicare una mattina, una parte del nostro tempo, alla cura di ciò che ci sta attorno, in modo da renderlo più sano e fruibile a tutti, nonché più bello. Abbiamo scelto di recarci in località Trave, consci delle condizioni in cui, purtroppo, versava, per fare la nostra parte e per non rimanere a guardare.

È stata, come le altre, un'esperienza ricca di soddisfazioni, che ci ha coinvolto molto e ci ha ricordato quanto sia importante tutelare gli spazi pubblici e gli ambienti naturali, e quanto sia altresì importante che ciascuno di noi sia partecipe della salvaguardia dei luoghi che vive, in cui vive, di cui vive, per cui vive.

Vorremmo quindi che questa nostra testimonianza possa sensibilizzare tutta la società rispetto al tema della vita associata e della cittadinanza attiva e che sia un invito per tutti a fare lo stesso e ad attivarsi per rendere migliori i nostri territori, quindi la nostra salute e le nostre vite.

Sara Bucciarelli e Andrea Benedetti